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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس «تطوير الوافدين» تشارك في افتتاح مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:49 ص
الدكتورة نهلة الصعيدي
الدكتورة نهلة الصعيدي
أميرة العناني
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شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، في افتتاحية فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة"بورسعيد" الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تحمل هذا العام اسم الراحل" الشيخ محمود خليل الحصري" تحت شعار «الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي» نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وأقيمت فعاليات انطلاق المسابقة بالمركز الثقافي لمحافظة "بورسعيد" وتحت رعاية سعادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسيادة اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، وشارك في افتتاحية فعاليات الدورة كل من: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية، والدكتورة ياسمين الخيام حفيدة الشيخ الحصري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الوافدين خلال كلمتها التي ألقتها أثناء افتتاحية فعاليات الدورة على أهمية هذه المسابقة التي تهدف إلى تحصين أفكار المشاركين والوقوف على مواهبهم الحقيقية، واستثمارها ليصحبوا مبدعين، واختيار أفضل الأصوات الحسنة، وحفظة القرآن الكريم، وأوضحت عميدة العلوم الإسلامية أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته المختلفة، يسعى دائمًا لاكتشاف ودعم المواهب وتنميتها في مختلف المجالات، والحفاظ عليهم من الاستقطاب من الجماعات المتطرفة؛ لأن رسالة الأزهر الشريف هي رسالة عالمية تدعو إلى إظهار صحيح الدين، ونشر قيم السلام والمحبة والتعاون بين الجميع، وأن هذه المسابقة تؤكد على أن الأزهر يهتم بتنمية الروح والعقل معًا، وأن وجود مثل هذه المسابقات، يعد امتدادًا لدور الأزهر في بناء مثقفين ومبدعين تفخر بهم بلادهم وأوطانهم، وفي ختام كلمة سيادتها تقدمت بوافر الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على رعايته الدائمة لجميع المواهب الفنية وعلى ما يقدمه من دعم لجميع قطاعات الأزهر المختلفة، كما وجهت الشكر أيضًا لجميع القائمين على هذه المسابقة وفي مقدمتهم سيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعلى هامش افتتاحية فعاليات الدورة كرم سيادة اللواء الدكتورة نهلة الصعيدي بتقديم درع تذكاري لها وشكر سيادتها على مشاركتها افتتاحية فعاليات المسابقة.

ومن الجدير بالذكر أن من يشارك في هذه المسابقة ٥٢ شابًا يمثلون أكثر من ٢٢ دولة، من بينهم مشاركة بعض الطلاب الوافدين بمعاهد البعوث الإسلامية، حيث يتنافسون في ٣ أفرع لحفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال.

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