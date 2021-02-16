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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

169391 إجمالي إصابات كورونا في أرمينيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:49 ص
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الأرمينية 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 169 ألفا و391 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية اليوم الثلاثاء- أن هناك 243 شخصا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 161 ألفًا و348 متعافيا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3150 وفاة بينها 792 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.

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