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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهجرة: نحرص على فتح مسارات للحوار المستدام مع شباب الدارسين بالخارج

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:47 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات الندوة النقاشية التي ينظمها مركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة.

وتعقد الندوة تحت عنوان "المشاركة السياسية وتمكين الشباب بين الواقع والمأمول"، لمناقشة آليات إدماج شباب مصر الدارسين بالخارج في جهود الدولة وتعزيز مشاركتهم في طرح رؤاهم عن القضايا التي تطرحها مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تتبناها الوزارة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من خبراء "مصر تستطيع" في عدة دول.

هذا ويشارك في الندوة: النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن خبراء "مصر تستطيع" بالخارج: المهندسة إيريني استمالك استشاري المياه والهندسة البيئية بألمانيا وإحدى المساهمات بمشروعات مع وزارة الإنتاج الحربي، ومحمد خيرت مؤسس موقع Egyptian Streets بأستراليا أحد أشهر المواقع الإنجليزية والحاصل على جائزة الأكثر تأثيرا في العالم، وحسين خضر عضو الحزب الاشتراكي الألماني، علاوة على مشاركة شباب مصر الدارسين بالخارج، 30 شابًا على الأرض و20 آخرين عبر تطبيق "زووم".

وفي مستهل الفاعليات، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالحضور كافة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشباب الدارسين بالخارج، وكذلك خبراء "مصر تستطيع" بالخارج.

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بحضور هذه التوليفة التي تعرف شباب المصريين بالخارج بتنسيقية شباب الأحزاب ونخطط معا لمستقبل أفضل لبلدنا، مضيفة أن تمكين الشباب سياسيا رسالة قوية لعرضها للمصريين بالخارج، وقالت: "لمسنا تجربة حية في برلمان 2020 شباب واعد مثقف ولديهم رؤية ورسالة".

وتابعت الوزيرة أن تمكين الشباب صورة مضيئة لهذا العهد، ونحن حريصين على التعريف وعرض تجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب سياسيا، للشباب المصري الدارس بالخارج.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خير مثال على نجاح هذه التجربة، لذا كان علينا فتح مسارات لحوار مستدام بين كوادر التنسيقية وشباب الدارسين بالخارج، لعرض تلك التجربة منذ أن كانت مجرد فكرة حتى أصبحت تمثل قوة كبيرة في كل مؤسسات الدولة المصرية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذه الندوة تستهدف خلق ربط حقيقي مع شبابنا بالخارج والداخل، للعمل سويا على الترويج لمصر خارجيا، بالإضافة للعمل على دمج شبابنا بالخارج بخطط التنمية الداخلية، مؤكدة أن القيادة السياسية تعطي مساحة حقيقية من التمكين للشباب في مختلف القطاعات، وعلى كل شاب اقتناص هذه الفرصة.

وتستعرض الندوة تجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية والاستفادة من خبرات الشباب الدارسين بالخارج في جهود الدولة، وخلق كوادر حقيقية منهم تستطيع صناعة الفارق لصالح الارتقاء بمصر وتحقيق التنمية، ما يعكس رؤية وإيمان القيادة السياسية والدولة المصرية بأن الشباب هم قاطرة التنمية والنهوض.

وسبق أن بحثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مع عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سبل التعاون مع شباب الدارسين بالخارج لمعرفة احتياجاتهم والرد على استفساراتهم في مختلف المجالات.

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