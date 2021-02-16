الممثلة الأممية في العراق تدين الهجوم الصاروخي على مطار أربيل

أدانت الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، الهجوم الصاروخي على مطار أربيل شمال العراق.وقالت بلاسخارت - في بيان للبعثة الأممية بالعراق، أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الثلاثاء - إن "مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار"، مؤكدة ضرورة حماية العراق من التخاصمات الخارجية، داعية إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة.وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أمس الإثنين، سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.