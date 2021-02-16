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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«سفاح الجيزة» يصل قاعة محاكمته بالطريق الصحراوي وسط حراسة أمنية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:18 م
محكمة
محكمة
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وصل قبل قليل إلى قاعة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي، قذافي فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، تمهيدًا لبدء محاكمته فى اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا.

ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، كما وصل والد المجنى عليها إلى قاعة المحكمة، لحضور أولى الجلسات برفقة المحامي الخاص به.

وكانت النيابة العامة قد أخطرت وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافى فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.

وتم إرسال ملف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية للمجنى عليهم، وتحاليل المعامل الكيميائية.

وكشفت تقارير الطب الشرعى الخاصة بالصفة التشريحة للمجنى عليهم، فى قضية "سفاح الجيزة" عن تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة- هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت "النيابة العامة" إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

وكذلك ما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.

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