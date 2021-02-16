رفع تجمعات مياه الأمطار بعلم الروم والطريق الدولي بمطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن الدفع بفرق الطوارئ بمجلس المدينة لازالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات والمعدات شفط المياه بالطريق الدولي والريفية وعلم الروم، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار.وأضاف جاب الله، بأن رجال ادارة تحسين البيئية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح ولوادرات والمعدات المخصصة لإزالة تجمعات الأمطار.وأوضح رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 0464935266.ورفع مجلس مدينة مرسي مطروح حالة الطوارئ تحسبا للاحوال الجوية والطقس غير المستقر باستعداد كافة السيارات والمعدات للعمل علي مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين بالشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار وجاري العمل علي إزالة تجمعات مياه الأمطار من باقي الشوارع.