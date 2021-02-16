طقس غير مستقر ببورسعيد والمحافظ يشكل غرفة عمليات

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء ابراهيم عزب المشرف العام لإدارة الأزمات والكوارث، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقر المتوقع، وذلك فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية.وجه محافظ بورسعيد برفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالأحياء ومدينة بورفؤاد والشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذك الشركة المصرية للاتصالات ومرفق الإسعاف وشركتي الغاز وشركة الكهرباء، والتضامن الاجتماعى والتموين، وذلك بمركز العمليات وإدارة الأزمات.شدد "الغضبان" على ضرورة التحرك بشكل سريع لمجابهة واحتواء أى موقف أو احداث طارئة، والتعامل معها في الإطار الذي يحقق الأمن والسلامة للمواطنين.يذكر أن الطقس في محافظة بورسعيد يشهد حالة غير مستقرة، حيث تتزايد نسبة الرياح، مع إنخفاض كبير في درجة الحرارة، ولم تشهد المحافظة سقوط أمطار أو رعد وبرق، ومن المتوقع سقوط أمطار.