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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: التنسيق مع المحافظات للتعامل مع المواطنين بلا مأوى خلال تقلبات الطقس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:40 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أكد محمد يوسف مدير فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة تقلبات الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحات للدستور، أن الوزارة أقامت غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال الطقس، مشيرا إلى أن الوزيرة وجهت فرق التدخل السريع وفرق أطفال وكبار بلا مأوى بالتعاون مع المحافظات للتعامل مع حالات المواطنين بلا مأوى الكبار منهم والأطفال وتقديم أوجه المساعدة لهم من نقلهم وايداعهم دور الرعاية الاجتماعية أو بتقديم بطاطين واغطية لوقايتهم من البرد وكذلك وجبات غذائية لمن يرفض الانتقال إلى دور الرعاية.

ووجهت وزيرة التضامن، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة اية تداعيات محتملة بالمحافظات، مشيرة إلى أنه تم تزويد مديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة، كما أنه تم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى الشراكة مع الجمعيات الأهلية لإصلاح الآثار التي قد تترتب على السيول والأمطار، كما وجهت فرق الإغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، بضرورة توفير احتياجات الأسر المتضررة وسرعة الاستجابة لايه بلاغات.

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