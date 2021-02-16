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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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السيسي يوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:39 ص
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير للعاملين في قطاع الصحة علي دورهم في التعامل مع جائحة كورونا.
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