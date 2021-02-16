سوق السفر العربي ينطلق من دبي 16 مايو

أعلنت شركة ريد إكزيبيشنز المنظمة لمعرض سوق السفر العربي في دبي، عودة أسبوع السفر إلى مركز دبي التجاري خلال الفترة من 16 إلى 26 مايو المقبل.وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يستضيف هذا الحدث المميز الذي سيقام على مدار أسبوعٍ كامل، أبرز المتخصصين والخبراء في قطاع السفر والضيافة من المنطقة والعالم، والذين سيجتمعون في دبي للعمل معًا في سبيل إنعاش قطاع السياحة من جديد في الشرق الأوسط، من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات والجوائز والمنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها، فضلًا عن انعقاد الجلسات ومنتديات التواصل".وأضافت: "أن أسبوع السفر العربي سقام على مدى 10 أيام سيوفر لنا منصة مثالية لقطاع السياحة والسفر في المنطقة سواءً للمشاركين في الحدث الحي أو الافتراضي لمعرض سوق السفر العربي، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء على دبي والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وبالطبع على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع".وفي عامه الثامن والعشرين، سيقام معرض سوق السفر العربي تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة"، بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والذي سيشكل جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي.وقالت: "ستكون هناك مجموعة كاملة من الندوات والجلسات التي ستقام على أرضية معرض سوق السفر العربي المصممة خصيصًا لدعم وإلهام جميع محترفي السفر والسياحة، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والاستدامة لتحديد ملامح الجيل القادم من المسافرين حول العالم".وتابعت: لم يكن شعار معرض سوق السفر العربي "بزوغ فجر جديد لقطاع السياحة والسفر" هذا العام أكثر صلة أو أهمية من أي وقت مضى، إذا سيتم توحيد رسالة التحفيز والإنعاش هذه على جميع قاعات المعرض والأنشطة المخطط لها.وسيشكل سوق السفر العربي 2021 جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي، وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى، نسخة هجينة، أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي، بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12 ألف زائر من 140 دولة، لذا فمن الضروري أن نقوم باستحداث حدث افتراضي للمعرض في أسبوع السفر العربي لأن العديد من المتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، قد لا يتمكنون من حضور الحدث الحي شخصيًا للعام الحالي 2021.وأردفت: "في الواقع، سيكون من المستحيل بالنسبة لنا أن نبدأ بالتكهن منذ الآن بمدى فعالية طرح وتوزيع لقاح كوفيد-19، ومتى ستبدأ الحكومات في جميع أنحاء العالم بعد ذلك في تخفيف أو حتى إلغاء قيود السفر الخاصة بها".وسيشهد الحدث الافتراضي من سوق السفر العربي، والذي سيقام على مدى ثلاثة أيام، ندوات رقمية ومؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.وبهذه المناسبة قال إبراهيم أيوب، الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للاستثمار السياحي: "يسعدنا أن نستضيف بالشراكة مع أسبوع السفر العربي، مؤتمرات قمتي الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط، والتي ستجري بنسختها الحية في يوم الأربعاء 19 مايو، تليها القمة بنسختها الافتراضية بعد أسبوع في يوم الخميس 27 مايو، كما أننا سنقوم بدعوة رواد وقادة قطاعات الضيافة والسياحة والخدمات المالية لمناقشة كيف يمكن لقطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط النهوض بأعمالهم، بحيث تكون جاهزة للتعافي والانتعاش بعد كوفيد-19، وذلك من خلال التأسيس والقيام باستثمارات استراتيجية لإعادة بناء القطاع من جديد ".