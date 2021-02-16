المحافظة تبحث شكوى أهالي قرى شرق النيل ببني سويف من السائقين

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، السكرتير العام المساعد ببحث شكوى عدد من المواطنين بقرى ببياض العرب والعلالمة والذين يتضررون من عدم التزام سائقي سيارات الأجرة السرفيس بخطوط السير، وتوجيه السيارات لنقل العاملين بمصانع المنطقة الصناعية بالمخالفة لخطوط السير، مما يشكل صعوبة للمواطنين في حركتهم من وإلى بني سويف المدينة.وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قام اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد يرافقه العميد خالد زكي مدير مشروع المواقف، بالتوجه لمدخل المنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل، حيث تم استيقاف السيارات ومراجعة خطوط السير لبيان مدى الالتزام بخط سير السيارة، حيث تم سحب الكارتات الخاصة بالميكروباصات المخالفة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية، لتكثيف الحملات المرورية لإجبار سائقي سيارات الأجرة والسيرفيس علي الالتزام بخطوط السير المقررة، وفرض غرامات فورية على المخالفين، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لحركة المرور والسير بالمحافظة وتحقيق انضباط وسيولة مرورية بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.