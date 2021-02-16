إحباط هجوم حوثي جديد على مطار أبها الدولي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها السعودي الدولي.وقال التحالف، إن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين من تخطيط قادة الحرس الثوري لإيران في صنعاء، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وكان التحالف قد أعلن، الاثنين، عن اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة لميليشيا الحوثي أطلقت باتجاه السعودية.وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.