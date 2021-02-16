ضبط عنصر إجرامى بحوزته مشغولات ذهبية مسروقة من شقة بروض الفرج

تمكنت قوة من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينـة بمحطــة سكـك حديـد القاهـرة مـن ضبـط (شخص - مقيم بمنطقةروض الفرج بالقاهرة – له معلومات جنائية) حال تواجده بالمحطة وبحوزتـه (مشغولات ذهبية، ساعه يد حريمى، مبلغ مالى).بمواجهته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار المجاور للعقار محل سكنه عن طريق كسر إحدى النوافذ والدلوف داخل المسكن والإستيلاء عليها.أمكن التوصل للمجنى عليها والتى حضرت وبسؤالها أيدت ما جاء بأقوال المتهم وتعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.