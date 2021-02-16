أمطار متوسطة ودرجات حرارة منخفضة.. طقس غير مستقر بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، مع سقوط أمطار، على عدد من مراكز ومدن المحافظة.حيث سقطت أمطار، مع رياح شديدة باردة على مدينة الزقازيق وعدد من المراكز والمدن بالمحافظة، وسادت حالة من الطقس البارد، لتنخفض درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وشهدت المحافظة استمرار درجات الحرارة الباردة بعد توقف الأمطار، وتستعد شوارع الشرقية لموجة الطقس السئ التى أعلنت عنها هيئة الأرضاد الجوية.و شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بسرعة الاستعداد للطقس السئ، والانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الكاملة لكافة المعدات المستخدمة عند هطول أمطار شديدة وتسليك بالوعات تصريف المياه وعدم تراكمها في الشارع لعدم غلقها وتعطيل مصالح المواطنين، مع وضع خطة للتعامل مع موجة الطقس السئ المتوقعة.