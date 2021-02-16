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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار مستمرة بمطروح.. والمحافظ: طوارئ في كل مكان لمواجهة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:37 ص
استعدادات مطروح
استعدادات مطروح
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مع غرفة العمليات الرئيسية، حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها المحافظة منذ منتصف الليل.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرور تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار؛ للإبلاغ عن أي أحداث طارئة في حينها، لسرعة التعامل الفوري معها.

وشدد على ضرورة تواجد رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق كافة الاجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء بالشوارع مع دفع كافة المعدات اللازمة لإزاله تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، أول بأول.

ووجه بالتأكد أن جميع غرف صرف مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريف المياه وتيسير الحركة المرورية بالشوارع، وكذلك على الطريق الدولي الساحلي، وتيسير حركة المواصلات والمواطنين، والتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات، وعزلها جيدًا حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

وأشار إلى نشر الإرشادات التي يجب اتخاذها مع موجة الطقس السيئ، والتحذيرات عن حالة الجو على صفحة المحافظة، وتوعية المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة ومصادر الكهرباء عند هطول الأمطار حرصا على سلامتهم.

وطالب برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتكثيف سيارات الإسعاف بالطرق السريعة، وتجهيز فرق الانقاذ السريع بالمحافظة، والتأكد من جاهزيتها وتوافر الأطقم الطبية وأدوية الطوارئ، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار، واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات الطقس السيئ.

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