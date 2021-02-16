«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي على أربيل شمال العراق
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:36 ص
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل شمال العراق، والذي أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء - تجديد موقفها الثابت والدائم الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أمس الاثنين، سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء - تجديد موقفها الثابت والدائم الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أمس الاثنين، سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.