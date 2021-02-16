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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عصابة غسلت 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:35 ص
عصابة
عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة جنوب سيناء لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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