الأردن يدين الهجوم الإرهابيّ على مطار أربيل العراقي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل، وأسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وإصابة آخرين.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز - في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء - "إدانة واستنكار بلاده لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية".وجدد الفايز "موقف بلاده الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز"، معربا عن "خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أمس الاثنين، سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.