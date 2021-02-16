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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:43 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يدير عشاق الدائرة المستديرة ومحبي كرة القدم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد قناة مكسبي على النايل سات المتخصصة في الرياضة، والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة خلال الآونة الأخيرة عقب إعلان إدارة القناة مؤخرا عن بث مبارايات دوري أبطال إفريقيا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط بث إشارة القناة عبر النايل سات.

تردد قناة مكسبي على النايل سات 2021

يمكن للراغبين في مشاهدة مباريات دوري أبطال أفريقيا ضبط بث إشارة قناة Maksabi  على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11411 استقطاب رأسي ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500 حيث تعرض القناة مجموعة هائلة من المباريات المحلية والعالمية بدون تشفير وبشكل مجاني حتى يتثنى للجميع متابعتها حيث تصدرت القناة في الآونة الأخيرة نسب مشاهدة عالية بسبب عرض المباريات الرياضية الهامة حتى أصبحت واحدة من أبرز شاشات عرض المسابقات الرياضية سواء المحلية أو العالمية.

تردد مجموعة قنوات Maksabi على العرب سات 

يمكن أيضاً لعشاق كرة القدم متابعة المباريات العالمية على شاشة مجموعة قنوات مكسبي عبر القمر الصناعي عرب سات على تردد 12652 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 والتي لقيت نسبة مشاهدة عالية من قبل عشاق الساحرة المستديرة منذ انطلاقها في أكتوبر 2020 من دبي لما تعرضه على شاشتها من محتوى رياضي درامي كوميدي يتناسب مع جميع أفراد الأسرة الواحدة بجميع الفئات العمرية في ظل التباعد الاجتماعي الذي فرضه فيروس كورونا لتجنب عدوى انتشار الفيروس القاتل.

قناة مكسبي تنفي نقل مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني

نفت مجموعة قنوات Maksabi ما تردد من أنباء حول نقل مباراة الأهلي ونظيره السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر تردد قناة مكسبي على النايل سات، مؤكدة أن ما أثير حول نقل المباراة لا صحة له حتى الآن حيث أن مجموعة قنوات بين سبورت هى ما لها حق نقل المباريات ولكن طرحت القناة استفتاء على المباريات الهامة المراد بثها عبر شاشة القناة ودعت الجمهور للتصويت عليه.

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