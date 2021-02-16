137929 إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 137 ألفًا و929 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي المتعافين بلغ 129 ألفًا و543 حالة؛ لتصل نسبة حالات الشفاء إلى 94%، بالإضافة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 1544 حالة بنسبة 1.12%.