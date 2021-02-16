ضبط طبيب يدير عيادة دون ترخيص في مصر الجديدة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط، طبيب - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى، لإدارته عيادة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة واستغلالها فى إجراء عمليات، ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح فضلًا عن حيازته كمية من العقاقير والأدوية الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل العيادة محل عمله على كمية من الأدوية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته العيادة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.