انتشال جثة شاب غرق فى ترعة بالشرقية

لقى شاب مصرعه غرقا بترعة الشباب، دائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم انتشال جثمانه وتحرير المحضر اللازم.وكانت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العدلى، قد تلقت بلاغا بوفاة السيد سماحة عبد المعطى، 18 سنة، مقيم قرية الملاك بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، غرقا بترعة الشباب، بمركز أبو حماد، وتم انتشال جثمانه.تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.