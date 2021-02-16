استعجال التحريات حول المتهمين بسرقة طلاب الجامعة الأمريكية بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، باستعجال التحريات الأمنية حول المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبالغ مالية من طالب وطالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.وتلقى قسم التجمع الأول، بلاغا من طالبة وطالب بالجامعة بسرقتهم والتعدي عليهم من أشخاص، بتكثيف الجهود الأمنية، تم القبض على "أ. م. ٱ" 23 سنة، مشرف أمن، و"م. ع. م" 38 سنة، مشرف أمن، وبحوزته طبنجة صوت وعدد ثلاث طلقات، و"ح. ز. ح" 44 سنة، و"أ. ر. إ" 26 سنة، سائق.وبمواجهتهم أقروا أن السيارة ملك المتهم الأخير وهي السيارة التي تقوم بتوصيل الأمن الإداري بـ "الكمباوند" إلى السكن الخاص بالموظفين، وتم ضبط مبلغ مالي 500 جنيه، وكذلك سيارة ميكروباص، وتم ضبط المتهمين والمضبوطات، ويجري اتخاذ كافة التدابير القانونية.