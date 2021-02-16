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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز: هجمات أربيل اختبار حقيقي لـ «بايدن»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:31 ص
بايدن
بايدن
منار أحمد
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سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على حجم الخسائر بعد الهجمات واسعة النطاق على إقليم أربيل بالعراق، والتي تبنتها الميليشيات العراقية المدعومة من إيران.

وقالت الصحيفة الأميركية، إن حجم الهجمات غير مسبوق ويهدف إلى إلحاق الأذى بالقوات الأميركية، وهو أول اختبار حقيقي للرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن أطلع على الهجوم في أربيل لكنه لم يقدم أي تعليق أو تفاصيل أخرى.

وقال مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إنه تحدث مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول التعاون للعثور على المسؤولين عن الهجوم وأدان بلينكن الهجوم في وقت لاحق.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مايكل نايتس المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن حجم ونطاق الهجوم الصاروخي على أربيل كان كبيرًا بشكل غير مسبوق، وأنه على الأرجح كان يهدف إلى تشويه أو قتل المتعاقدين أو أفراد الخدمة الأميركيين، أو الحلفاء الأكراد.

وأضاف نايتس: "هذا اختبار لإدارة بايدن الجديدة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الإفلات من هذا الهجوم".

وسافر القادة العراقيون إلى طهران لمحاولة إقناع إيران بإلغاء الهجمات، قائلين إن الصراع بين واشنطن وطهران ترك العراق في دوامة خطيرة، وتواصل السفارة الأميركية في بغداد العمل مع السفير وعدد قليل من الموظفين الرئيسيين.

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