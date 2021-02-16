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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهم بسرقة خزينة مصنع ألبان ومثلجات بالقطامية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:30 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة أمن القاهرة في ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مصنع بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة القطامية من (صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم)، باكتشافه كسر خزينتين حديديتين وسرقة مبلغ مالي من داخلهما، وبعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفي للمصنع وآثار عنف بالخزينتين المُشار إليهما، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (أجنة حديدية، شاكوش، مفك)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب (التسلق وكسر الشباك)، وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وكذا سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار.

تم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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