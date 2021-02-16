مكرم: تمكين الشباب سياسيا رسالة قوية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن تمكين الشباب سياسيا رسالة قوية لابد من شرحها لشباب الدارسين بالخارج والمصريين بالخارج بشكل عام، فالقيادة السياسية تهتم بهذه التجربة الثرية التي تؤكد الاهتمام بالشباب.جاء ذلك خلال كلمتها في ندوة نقاشية ينظمها مركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة، بين عدد من شباب الدارسين بالخارج وأعضاء من البرلمان ونواب المحافظين، حيث يجمع اللقاء ٣٠ شابا على الأرض و٢٠ آخرين عبر تطبيق زووم.وأضافت أن شباب المصريين بالخارج هم سفراء لوطنهم بالخارج وشركاء في جهود الدولة للتنمية، وأكدت أن القيادة السياسية تهتم بتمكين الشباب واعطاهم فرص للقيادة فنحن أول مرة نرى نواب ومحافظين من الشباب.