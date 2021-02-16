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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اضطراب البحر وأمطار غزيرة.. الطقس السيئ يحاصر الإسكندرية ( فيديو)

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:40 ص
طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
هبه عويضه
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تتعرض محافظة الإسكندرية، لطقس سيئ، بداية من صباح اليوم الثلاثاء، على جميع أنحاء المدينة الساحلية، حيث ارتفعت أمواج البحر مع انخفاض في درجة الحرارة وصلت إلى الصقيع، مع أمطار غزيرة مستمرة بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم.

ورصدت "الدستور" من خلال بث مباشر، أجواء الطقس السيئ التي تتعرض له المحافظة بالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة التي تضرب المحافظة لمدة يومين.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة، بداية من اليوم الثلاثاء 16 فبرابر والتي تستمر لمدة يومين، والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانًا، مصاحبة لإنخفاض في درجة الحرارة، وذلك بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن جانبه أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، جولة مكبرة علي مستوي أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى. ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة بداية من صباح اليوم للمرور على جميع التمركزات، تزامنا مع تساقط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، وتم خلال الجولة المرور علي جميع التمركزات بالمناطق الساخنة للاطمئنان علي جاهزية البدالات وسيارات شفط المياه.

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