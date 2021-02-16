منطقة الأقصر الأزهرية تجري المقابلات لوظائف القيادات الإشرافية
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:28 ص
هدى الأميرطباعة
أجرت منطقه الأقصر الأزهرية صباح اليوم الثلاثاء المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافيه التي تم الإعلان عنها وذلك بديوان عام المنطقة بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر للمتقدمين لشغل ( موجه لغة فرنسية - لغة إنجليزية - رياضيات - علوم ).
وأِشار فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة إلى أن عملية المقابلات تجرى بشفافية وعدالة تامة واللجنة مكونة من: رئيس المنطقة والوكيل الثقافي وعضوين من قطاع المعاهد الأزهرية ومديري التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي والشئون القانونية والتنسيق.
ومن المقرر استئناف المقابلات غدا الأربعاء للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية ( مدير إدارة - موجه شرعي - شيخ معهد ) مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
ومن جانبها قامت إدارة المعلومات بمنطقة الأقصر الأزهرية بتوثيق وتسجيل وتصوير المقابلات لإعداد (سي دي) لتسليمه إلى رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.
وأِشار فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة إلى أن عملية المقابلات تجرى بشفافية وعدالة تامة واللجنة مكونة من: رئيس المنطقة والوكيل الثقافي وعضوين من قطاع المعاهد الأزهرية ومديري التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي والشئون القانونية والتنسيق.
ومن المقرر استئناف المقابلات غدا الأربعاء للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية ( مدير إدارة - موجه شرعي - شيخ معهد ) مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
ومن جانبها قامت إدارة المعلومات بمنطقة الأقصر الأزهرية بتوثيق وتسجيل وتصوير المقابلات لإعداد (سي دي) لتسليمه إلى رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.