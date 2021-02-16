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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ: نسعى لإصدار تشريعات في صالح المواطنين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:28 ص
الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي
سعيدة عامر
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قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن المجلس سيسعى لإصدار تشريعات تصب في صالح المواطن المصري منذ بدء الجلسة الأولى، لافتًا إلى أنه بإقرار مجلس النواب للائحة الشيوخ أصبح للغرفة التشريعية الثانية اختصاصات واضحة وصريحة، والتي من شأنها أن تصب في صالح الشعب المصري من آراء ومقترحات ومتابعات على الأرض، خاصة فيما يتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية والمشروعات والقوانين التي يُقرها مجلس النواب ويعرضها على مجلس الشيوخ ليكون الرأي النهائي داعمًا للدولة ومساندًا للمواطن.

وأضاف الهضيبي، في بيان له اليوم، أن مجلس الشيوخ يضم في عضويته مجموعة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين والسياسيين في كافة المجالات، التي تجعل منه بيتًا للخبرة تجعله قادرًا على ممارسة المهام المنوط بها والتي تدعم استقرار الوطن وتقود زمام الأمور إلى الأفضل بآرائها ومقتراحاتها، خاصة وأن مصر تمضي في طريق التنمية لبناء دولة عصرية حديثة.


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