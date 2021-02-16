السعودية تؤسس شركة لتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال

وافق مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" السعودية على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض، تختص بتقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الاسهم السعودي "تداول" اليوم الثلاثاء، إن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع استراتيجيتها في رفع مستوى الخدمات والحلول المقدمة لعملاء غاز البترول المسال في كل أنحاء المملكة.