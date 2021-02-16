92% نسبة المشاركة في الانتخابات الفلسطينية

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أن لجنة الانتخابات المركزية ستقوم بوقف المراكز الميدانية للجنة الانتخابات عن استقبال طلبات تسجيل الناخبين الساعة الرابعة من عصر اليوم، كما وسيتم ايقاف الموقع الالكتروني للتسجل منتصف الليل.وأوضح طعم الله، في تصريحات لإذاعة فلسطين، أن نسبة التسجيل بلغت 92% وبلغ العدد الاجمالي للمسجلين 2 مليون و5772 ألف مواطن مسجلين في سجلات لجنة الانتخابات المركزية.ولفت طعم الله، الى جهوزية طواقم اللجنة المركزية للانتخابات، والتي ستعمل بعد انتهاء عملية التسجيل على معالجة البيانات، وتجهيز السجل لنشره في 1100 مركز من المراكز، وذلك لإطلاع المواطنين على بيناتهم، وتقديم الاعتراضات وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها، وفقا لوكالة وفا.