وفاة مريض نفسي أثناء اعتدائه بالضرب على محضرين محكمة في الجيزة

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، في واقعة وفاة مريض نفسي، خلال اعتدائه بالضرب على محضرين محكمة، أثناء محاولة تنفيذ حكم قضائي ضد الشخص المتوفي، بالطرد من الشقة، حيث طارد المريض النفسي المحضرين، وخلال اعتدائه بالضرب على أحدهما فارق الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.و تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وفاة مريض نفسي خلال مشاجرة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية، والاستماع لأقوال شهود العيان، أن المتوفي يعاني من مرض نفسي، توجه اثنين من المحضرين، لتنفيذ حكم قضائي ضده، لطرده من شقة مستأجرة لصالح مالكها، إلا أنه طاردهما، وأصيب بحالة هياج واعتدى عليهما بالضرب، وخلال اعتدائه سقط مفارقا الحياة.و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وأقوال المحضرين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.