«المطر في إسكندرية».. رواد تويتر يشاركون بصورعن الطقس السيىء

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنه في إطار التحذيرات من سوء حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد نتيجة وجود منخفض جوي اليوم وغدًا، فإن صور الأقمار الصناعية رصدت تكاثر السحب المتوسطة على شمال ليبيا ومصر حتى مطروح ويصاحبها سقوط أمطار، وأن السحب تتقدم خلال الساعات القادمة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا.وتصدرت الإسكندرية تريند تويتر، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسقوط الأمطار،فقالت أحدهم:"اسكندرية في شتاها غير اى مكان"، وغرد محمد الدسوقي:"‏صباح الخير.. الجو في إسكندرية حاليًا محتاج fav person وتنزلوا مع بعض تشربوا 2 قهوة صح وتتمشوا في المطره".وحذرت أخرى من القيادة على طريق مصر اسكندرية قائلة بأن هناك سيول.وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها عن حالة الطقس اليوم، وجود إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم ويسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية ويميل إلى البرودة على شمال الصعيد والسواحل الشرقية ودافئ على جنوب الصعيد نهارًا فقط.