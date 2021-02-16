40 مليار جنيه تكلفة الافتتاحات الرئاسية في القطاع الصحي بالإسماعيلية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيدشن عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الطبي، بتكلفة تقديرية، 40 مليار جنيه.وأشارت - خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي - إلى تطوير منظومة الإسعاف بتكلفة 846 مليون جنيه، كما تم افتتاح 19 مستشفى بينهم 15 انشاء جديد، وتطوير 4 آخرين، بتكلفة 14 مليار جنيه، بالإضافة إلى تدشين مبادرات علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وافتتاح المجمع القومي الامثال واللقاحات بتكلفة 13 مليون جنيه.كما يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تطوير 34 مستشفي حميات وصدر بتكلفة 438 مليون جنيه، وكذلك افتتاح مجمع الاسماعيلية الطبي وإطلاق إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.