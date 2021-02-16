«الحجرف» يؤكد: نُدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الشرعية اليمنية لإنهاء الأزمة اليمنية، من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمقر الأمانة العامة بالرياض.وثَّمن الأمين العام، الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وما حققته من إنجازات ملموسة في هذا المجال، لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.كما أكد «الحجرف»، حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.وشارك في الاجتماع، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، ومبعوث الأمين العام إلى اليمن مدخل الهذلي، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدى الجمهورية اليمنية، سرحان المنيخر.