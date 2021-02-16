رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلينكن: الولايات المتحدة «غاضبة» من هجوم أربيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:23 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
أمينة ذكى
طباعة
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة «غاضبة» بسبب هجوم أربيل الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية أمس الاثنين، في منطقة كردستان العراق، وأسفر عن مقتل مدني عراقي وإصابة آخرين بينهم جندي أمريكي، وفقا لبيان نقلته وكالة رويترز.

وأضاف بلينكن: «تواصلت مع رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور برزاني لمناقشة الواقعة، والتعهد بدعمنا لجميع الجهود المبذولة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها».

فيما قال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الجبان على أربيل، واتفقنا على التنسيق الوثيق في التحقيقات لتحديد الخارجين عن القانون الذين يقفون وراء ذلك».

أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم «سرايا أولياء الدم» مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة التي تقودها الولايات المتحدة، قائلة إنه استهدف الاحتلال الأمريكي في العراق.

موضوعات متعلقة

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

السيسي يوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الصور

image description

«تعليم أسيوط» تحيي «أسبوع الوئام العالمي» بين الأديان

image description

«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط: استلام مجازر آلية جديدة بعد تلافي العيوب

image description

تعاون مشترك جديد بين جامعتي «أسيوط» و«زايد» الإماراتية

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

السيسي يوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

حمى القش تصل اليابان

استطلاع: 30% من طلبة الثانوية باليابان يعانون الاكتئاب

اليونان تبدأ تطبيق غرامات على مخالفي إجراءات كورونا غدا

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

«التغيرات المتعلقة بشبكات التواصل في الريف».. دكتوراه بآداب المنصورة

«إيجبت آرت فير» يجمع 120 من الفنانين العرب تحت سماء القاهرة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)