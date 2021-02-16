بلينكن: الولايات المتحدة «غاضبة» من هجوم أربيل

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة «غاضبة» بسبب هجوم أربيل الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية أمس الاثنين، في منطقة كردستان العراق، وأسفر عن مقتل مدني عراقي وإصابة آخرين بينهم جندي أمريكي، وفقا لبيان نقلته وكالة رويترز.وأضاف بلينكن: «تواصلت مع رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور برزاني لمناقشة الواقعة، والتعهد بدعمنا لجميع الجهود المبذولة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها».فيما قال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الجبان على أربيل، واتفقنا على التنسيق الوثيق في التحقيقات لتحديد الخارجين عن القانون الذين يقفون وراء ذلك».أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم «سرايا أولياء الدم» مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة التي تقودها الولايات المتحدة، قائلة إنه استهدف الاحتلال الأمريكي في العراق.