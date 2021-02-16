ضبط قواد يروج للدعارة «أونلاين» تحت ستار جلسات المساج بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعي تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات، التي يبدى خلالها المُعلن استعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار جلسات المساج.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وتبين أنه شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، وبصحبته سيدة، لها معلومات جنائية.وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، مقابل مبلغ مالي وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة السيدة أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمعرفة المتهم المضبوط نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، كما عثر بحوزتهما على (3 هواتف محمولة، أحدهم خاص بالمتهم الأول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، ومبلغ مالي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.