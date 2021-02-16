القبض على صاحب شركة هارب من 198 سنة سجن في القليوبية
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:23 ص
كتب صلاح حسنىطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة للمقاولات - مقيم بالقليوبية والمحكوم عليه فى 113 حكم حبس جزئى ومستأنف في قضايا "شيكات - نصب - تبديد" بإجمالى حبس 198 سنة آخرها قضية "تبديد" والمحكوم عليه فيها بالحبس سنة.
وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.