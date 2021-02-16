القبض على صاحب شركة هارب من 198 سنة سجن في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة للمقاولات - مقيم بالقليوبية والمحكوم عليه فى 113 حكم حبس جزئى ومستأنف في قضايا "شيكات - نصب - تبديد" بإجمالى حبس 198 سنة آخرها قضية "تبديد" والمحكوم عليه فيها بالحبس سنة.وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.