استطلاع: 30% من طلبة الثانوية باليابان يعانون الاكتئاب

كشف استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا أثّرت على الصحة العقلية للأطفال في اليابان، حيث أظهر ما يصل إلى 30 بالمئة من طلبة المدارس الثانوية في البلاد أنهم يعانون من أعراض اكتئاب.وذكرت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية اليوم الثلاثاء، أن "المركز الوطني لصحة الطفل ونموه" في اليابان، أجرى الاستطلاع خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، عندما ارتفعت في البلادحالات الاصابة بمرض "كوفيد 19-" الناتج عن الاصابة بالفيروس.وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت، 715 طالبا، من الصف الرابع وحتى المرحلة الثانوية.