زايد: مصر اختيرت لتقود منطقة شرق المتوسط خلال جائحة كورونا

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر تم اختيارها لتقود منطقة شرق المتوسط خلال جائحة كورونا.وأكدت - خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي - أن مصر من أولى الدول التي استعدت لأزمة كورونا، مشيرة أنها ثالث دولة استعد مطارها منذ بداية الجائحة في الصين، كما أن مصر سخرت امكانياتها لتخطي الجائحة.وأشارت إلى أن العديد من الأطباء قدموا أرواحهم لإنقاذ المصريين، من الوباء.وأوضحت إجمالي تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار 6 مليار جنيه، وأن البنك المركزى صرف 1.3 مليار جنيه لدعم المبادرة، مشيرة إلى أن فترة الانتظار أصبحت أسبوعا بعد أن كانت 3 أشهر، مشيرة أن الوزارة أدخلت 12 ألف طبيب إلى المنظومة الطبية ضمن برامج الزمالة المصرية، كما تم إطلاق منصة إلكترونية للزمالة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.