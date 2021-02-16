لبائع دهسته سيارة وهربت.. كشف غموض العثور على جثة في الزيتون

نجح رجال المباحث في مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، في كشف غموض العثور على جثة بالزيتون، تبين من التحريات أنها لبائع خبز لقي مصرعه بعدما دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق وتسببت في إصابته، بكسر بالجمجمة وكسورا متفرقة في أنحاء جسده أدت إلى وفاته وهروب قائدها.وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للعثور على السائق المتهم، كما قررت النيابة العامة تسليم الجثة لذويه مع التصريح بالدفن.