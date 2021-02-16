«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد درجة استعدادها القصوى لمواجهة الأزمات والكوارث، بناءً على توجيهات الشركة القابضة للمياه وما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من توقعات عما سيشهده حالة الطقس من شبورة مائية في الصباح وجو متقلب بين الدفء والبرودة وعواصف ترابية ورياح واحتمالية سقوط أمطارابتداءً من الثلاثاء الموافق 16 فبراير وحتى الجمعة 19 فبراير الجارى.وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن الشركة راجعت جاهزية تمركز معداتها بالمحاورالرئيسية والمناطق الساخنة خلال فترة الازمات والتى تضم 6 وحدات نزح مياه، 2 وحده كبير قدرة 170 حصان بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، و4 وحدات قدرة 100 حصان لمواجهة أزمة سقوط الأمطار والسيول، 20 معدة تطهير "مدمج – نافورى"، 11 حفار على عجل وكاتينة، و5 ورشة صيانة متنقلة، و25 طلمبة غاطسة لسحب المياه بأقطار مختلفة، و6 معدات رفع مياه نقالى تدار بمحرك ديزل بتصرفات مختلفة، و13 جهاز تنفس صناعى لتأمين الغطاسين، فضلًا عن 16 سيارة مياه شرب نقية لتوصيل المياه للمناطق التى انقطعت فيها الخدمة فى فترة الازمة.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لادارة الازمات والكوارث ومتابعة تطهير الشبكات ومحطات الرفع لزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة والتأكد من تركيب كافة أغطية البالوعات واصلاح التالف منها والمتابعة المستمرة لتوقعات هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس بمحافظة أسيوط فضلًا عن صيانة ورفع كفاءة واعادة تأهيل محطات الصرف الصحى للتأكد من جاهزية مولدات الديزل الاحتياطية تحسبًا لانقطاع التيار الكهربى، وتجهيز البدلات والطلمبات الغاطسة ومتابعة تطهير بالوعات الامطار بصفة دورية.وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بالخطوط الساخنة وتشكيل غرفة عمليات وطوارىء وازمات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وتلقى أى بلاغات عن تجمعات مياه الامطار وشكاوى الصرف الصحى من قبل المواطنين خلال الازمة وتدريب فرق المتابعة الميدانية على كيفية الانتشار بصورة آمنة اثناء الازمة وتجنب التعرض لاى مخاطرة اثناء الازمة.ودعا المواطنين إلى تدبير حاجاتهم الضرورية خلال الفترة المقبلة تحسبًا لوجود صعوبات تعوق التحرك بسهولة ويسر، آملًا منهم ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الامطار بتخفيف العبء على شبكات الصرف الصحى وتمكنها من استيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الامطار.