رئيس مدينة سفاجا تبحث 20 شكوى في لقاء مفتوح مع المواطنين

بحثت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، 20 شكوى وطلبًا للمواطنين، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوحدة المحلية، اليوم الثلاثاء، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين.والتقت رئيس المدينة في حضور مدير الادارة القانونية ومهندسي الإدارة الهندسية، عددًا من هذه الشكاوى، وأعطت تعليمات فورية أثناء اللقاء بالخروج لمعاينة بعض الحالات والبت فيها، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.كما عقدت عدد من اللقاءات التفرقة مع مسؤولي عدد من الفنادق والقري السياحية والمستثمرين لتحصيل المتأخرات عليها، وشددت على مديري الإدارات المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية، بضرورة التواصل مع المواطنين.وكلفت المغربي الإدارات المختصة بعمل معاينة للأسر والحالات التي تحتاج إلى مساعدات مادية وصحية لسرعة تقديم الدعم لهم.