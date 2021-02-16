الصحة: 6 مليارات جنيه تكلفة «القضاء على قوائم الانتظار»

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن إجمالي تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار 6 مليارات جنيه، وأن البنك المركزى صرف 1.3 مليار جنيه لدعم المبادرة.وأشارت - خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي - إلى أن فترة الانتظار أصبحت أسبوعا بعد أن كانت 3 أشهر، موضحة أن الوزارة أدخلت 12 ألف طبيب إلى المنظومة الطبية ضمن برامج الزمالة المصرية، كما تم إطلاق منصة إلكترونية للزمالة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.وأضافت أن تكلفة احتياجات قطاع الصحة في ظل النمو السكاني تبلغ 54.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن العبء على الدولة سنويًا من وجود نمو سكاني بواقع زيادة 2 مليون نسمة زيادة سنوية أو أكثر، لذلك تتحمل الدولة عبء 15 مركزا صحيا و50 وحدة صحية، و80 سيارة إسعاف، و4 آلاف طبيب.