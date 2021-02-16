بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أعمال وفعاليات الجلسة العامة.وأحال جبالي مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والمقدم من النائب محمد السلاب والمزكى من أكثر من 60 نائبا ما يعني أكثر من عشر أعضاء المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.