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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط الأمريكي ترتفع في تكساس وبرنت مستقر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:19 ص
النفط
النفط
وكالات
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حومت أسعار النفط اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في 13 شهرا على خلفية طقس بارد مفاجئ تسبب
في إغلاق الآبار في تكساس، أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة، بينما أدت صفقة بشأن الأجور في النرويج إلى تجنب تعطل للإمدادات في أوروبا مما كبح المكاسب.

كما زادت الأسعار مع إعلان جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أنها شنت هجمات على السعودية، مما أثار مخاوف متعلقة بالإمدادات في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بينما تلقت الأسعار الدعم أيضا من تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس كورونا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، لتصل إلى 69.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أوائل
يناير 2020.

وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة اتحادية في الولايات المتحدة.

ونزل خام برنت سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 63.23 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ يناير 2020 في الجلسة السابقة.

وتنتج تكساس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط يوميا، ويوجد بها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أمريكية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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