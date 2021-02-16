سائق وعاطل يسرقان مصوغات سيدة بالشروق.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة سيدة بمدينة الشروق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.وتلقى المقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات بأنها عقب عودتها لمسكنها اكتشفت سرقة كمية من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالي من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.وبإجراء التحريات تبين من الفحص سلامة جميع منافذ الشقة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما من خلال أحد الأكمنة حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك أحدهما،وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وأقر أحدهما بأنه نظرًا لاعتياد المجنى عليها الاستعانة به لتوصيلها باستخدام السيارة المشار إليها عقد العزم على سرقتها، وعقب ذلك استعان بالآخر لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق واستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار.وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وكذا ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية