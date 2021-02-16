127 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال

شن 127 مستوطنا إسرائيليا صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامها لباحات المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية.وجرت عمليات الاقتحامات على مجموعات متتالية، تحت حماية قوات الاحتلال التي انتشرت عند باب المغاربة لحماية المقتحمين.وتسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة منذ احتلال القدس، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، وفقا لوكالة وفا.