«زايد»: 54.5 مليار جنيه تكلفة احتياجات قطاع الصحة في ظل النمو السكاني

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تكلفة احتياجات قطاع الصحة في ظل النمو السكاني 54.5 مليار جنيه.وأشارت «زايد»، خلال كلمتها في افتتاح خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي، اليوم الثلاثاء، إلى أن «العبء على الدولة سنويًا من وجود نمو سكاني بواقع زيادة 2 مليون نسمة زيادة سنوية أو أكثر، لذلك تتحمل الدولة عبء 15 مركزًا صحيًا، و50 وحدة صحية، و80 سيارة إسعاف، و4 الآف طبيب»، موضحة أن الوزارة انتهت من تأهيل 8 مراكز لتجميع مشتقات البلازما.ولفتت إلى أنه «مشروع وطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مشيرة إلى أنه يستهدف تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، وأن أهمية البلازمة فى علاج عدد من الأمراض.وأوضحت أن الهدف من إنشاء مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما هو نقل وتوطين الخبرات لصناعة تجزئة مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، وذلك سعيًا للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ومواكبة المستجدات والتوصيات العلمية بهدف الاستخدام الأمثل لمنتجات مشتقات بلازما الدم، فضلًا عن أن هذا المشروع يستهدف خلق فرص وظيفية فى مجال الصناعة الدوائية.