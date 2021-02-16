موجة الطقس السيئ تصل الفيوم.. وتوجيهات عاجلة من المحافظ للمواجهة (صور)

تشهد محافظة الفيوم، منذ صباح اليوم اليوم الثلاثاء، طقسًا باردًا مع وجود رياح باردة خفيفة، ووجود غيوم كثيفة بسماء المحافظة.ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمة والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الأيام المقبلة، مطالبًا بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، وكذلك القيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.كما وجه المحافظ، بانعقاد غرفة العمليات المركزية علي مدار الساعة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات بكافة القطاعات ومجالس المدن، لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة، مؤكدًا التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.